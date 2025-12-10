El mundo enfrenta una arremetida sin precedentes contra los derechos humanos. Así lo advirtió Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas, durante una rueda de prensa en Ginebra que coincidió con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El Día de los Derechos Humanos llega con alertas mundiales

Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos, describió un escenario global donde los recortes financieros afectan de forma directa el trabajo humanitario, mientras que movimientos contrarios a los derechos y libertades reciben cada vez más recursos.

El delegado explicó que la financiación destinada a la ayuda humanitaria y a las organizaciones de sociedad civil atraviesa una caída drástica. Señaló que muchas personas que defienden derechos y justicia enfrentan persecución y procesos judiciales, mientras que quienes ordenan crímenes atroces continúan moviéndose con total impunidad.

Él presentó el balance anual de su oficina y detalló que este año enfrentó un déficit de 90 millones de dólares, lo que obligó al organismo a eliminar 300 puestos de trabajo. Ese recorte afectó tareas esenciales en países que atraviesan situaciones críticas, como Colombia, República Democrática del Congo, Birmania (Myanmar), Túnez y otras naciones que requieren monitoreo constante.

Reducción de las visitas a los territorios

Según expuso, el equipo también redujo visitas al terreno, incluidas las de los relatores especiales de la ONU, encargados de seguir casos específicos o temas sensibles.

Mientras tanto, el alto comisionado advirtió que financiadores de Europa, Rusia y Estados Unidos alimentan con grandes recursos una agenda antiderechos que gana terreno.

También mencionó datos que muestran un incremento notable en la industria armamentística: las cien mayores empresas del sector alcanzaron ingresos récord de 679 000 millones de dólares en 2024.

¿Hay algo positivo?

Pese a este panorama, Türk destacó un hecho positivo: los ataques contra los derechos humanos impulsan una ola de activismo ciudadano en diferentes regiones del mundo. Mencionó expresamente movilizaciones en Ecuador, Paraguay, Perú, Filipinas y Marruecos, donde distintos grupos intensifican esfuerzos para proteger las libertades fundamentales.

El alto comisionado también subrayó la urgencia de frenar la retórica de odio contra migrantes y refugiados. Señaló que varios países aplican devoluciones violentas, realizan redadas masivas y ejecutan retornos sin el debido proceso.

Türk pidió a los Estados abrir un debate honesto sobre sus políticas migratorias, sustentado en evidencia y en el respeto al derecho internacional.

Con información de EFE