Ola de frío extremo en Europa causa inundaciones y suspensión de clases

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un temporal de frío ártico mantiene en alerta a gran parte de Europa y genera cierres de escuelas, aeropuertos paralizados, inundaciones y graves alteraciones en el transporte, según informó EFE.

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Bajas temperaturas en Europa

Las bajas temperaturas, la nieve y el hielo afectan a países como Escocia, Países Bajos, Francia, Italia, España y Alemania, entre otros.

Uno de los puntos más críticos es Países Bajos, donde el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam permanece totalmente cerrado.

El servicio de control aéreo neerlandés suspendió todos los despegues y aterrizajes por la falta de pistas operativas, lo que obligó a cancelar o desviar cientos de vuelos, muchos de ellos hacia Düsseldorf, en Alemania, de acuerdo con EFE. Además, 10 de las 12 provincias del país están bajo alerta amarilla.

En España, el temporal dejó un escenario complejo en el sur y el centro del país. En la comarca del Campo de Gibraltar, en Cádiz, 271 familias fueron evacuadas tras la crecida del pantano de Guadarranque, mientras que una nevada en Cuenca provocó el cierre de varias calles y problemas de movilidad.

En Escocia, cientos de escuelas cerraron en Aberdeenshire y se cancelaron vuelos por las fuertes nevadas, con alertas activas por hielo en buena parte del Reino Unido.

Italia, Francia y Alemania afectadas por inundaciones

El mal tiempo también golpea con fuerza a Italia, donde lluvias persistentes y nevadas afectan a amplias zonas. En Roma, las inundaciones y la caída de árboles han mantenido en alerta a los equipos de emergencia. En Francia, el noroeste del país está en alerta naranja, con temperaturas bajo cero y nevadas que complican la circulación.

En Alemania, la nieve y el hielo han provocado retrasos en aeropuertos y trenes, además de numerosos accidentes viales. Otros países del este y norte de Europa registran temperaturas extremas, con récords históricos y cortes de electricidad, en un episodio invernal que, según EFE, podría prolongarse varios días más.

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Con información de EFE