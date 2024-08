Elon Musk, dueño de X. anunció el cierre de las oficinas de la red social en Brasil, este sábado 17 de agosto de 2024.

La plataforma afirmó a través de un comunicado que la decisión fue tomada tras recibir amenazas por parte del ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes.

Según X, el funcionario amenazó con encarcelar a sus representantes legales “si no acataban las resoluciones judiciales”.

La empresa publicó parte de un escrito donde se observa las exigencias del magistrado.

El texto afirma que X no atendió órdenes previas y detalla que de no acatarlas, su representante en Brasil enfrentará una multa diaria de 3 600 dólares y prisión por desobediencia.

“Sus acciones (de De Moraes) son incompatibles con un Gobierno democrático”, puntualizó el comunicado.

Elon Musk se refirió al tema a través de sus redes sociales. El sudafricano añadió en otro mensaje que De Moraes “debería irse“.

El magnate apoyó los llamados de la ultraderecha brasileña a iniciar un proceso de juicio político contra De Moraes.

“La decisión de cerrar la oficina de X en Brasil fue difícil, pero, si hubiéramos aceptado las exigencias de censura secreta (ilegal) y entrega de información privada de Alexande de Moraes no había forma de que pudiéramos explicar nuestras acciones sin sentir vergüenza“, manifestó el empresario.

La red social aseguró que cierra su oficina en el país sudamericano para “proteger a sus empleados”, pero aclaró que la plataforma seguirá funcionando en Brasil.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.