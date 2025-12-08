El Ejército de Tailandia dijo este lunes, 8 de diciembre de 2025, que lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en Camboya, mientras autoridades de cada país informaron de la muerte de al menos cinco personas, un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, indicó EFE.

Más noticias

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

Este es en el peor episodio de enfrentamientos desde julio, cuando estos cesaron con la mediación de Donald Trump.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, señaló a EFE que cuatro civiles fallecieron y nueve más resultaron heridos tras ataques tailandeses registrados en las últimas 24 horas.

La zona fronteriza, escenario de una larga disputa territorial, volvió a tensarse tras varios incidentes que provocaron nuevos desplazamientos de población en áreas cercanas.

Los choques entre Tailandia y Camboya se intensificaron

Por su parte, el portavoz del Ejército tailandés, Winthai Suvaree, confirmó en una declaración televisada la muerte de un soldado y siete heridos por ataques atribuidos a fuerzas camboyanas. Los choques se intensificaron tras un intercambio de disparos ocurrido el domingo, que dejó dos soldados tailandeses lesionados y elevó la preocupación regional por un posible avance del conflicto.

Ambos gobiernos intercambiaron acusaciones sobre quién inició la nueva oleada de hostilidades. Tailandia aseguró que sus ataques aéreos fueron en respuesta a “operaciones militares camboyanas”, mientras que Nom Pen rechazó haber iniciado el fuego y denunció supuestos ataques indiscriminados contra zonas civiles.

El incidente ocurre pese a los esfuerzos de mediación internacional. En julio, Estados Unidos facilitó un alto el fuego que fue reforzado en octubre con un acuerdo de paz firmado en Malasia con la presencia del presidente Donald Trump. Sin embargo, dichas garantías quedaron en entredicho tras la suspensión unilateral del pacto anunciada por Bangkok en noviembre.

La tensión aumenta en un contexto político delicado para ambos países, cuyo liderazgo enfrenta cuestionamientos internos e internacionales, de acuerdo con EFE.

Enlace externo: Tailandia

Con información de EFE