Thomas Phillips y sus tres hijos, de 9, 10 y 12 años, evadieron a las autoridades desde diciembre de 2021, viviendo aislados en la Isla Norte de Nueva Zelanda. La fuga culminó la madrugada del lunes, 8 de septiembre de 2025, cuando la policía respondió a un robo en una tienda agrícola y persiguió a Phillips, que se desplazaba en una motocicleta de cuatro ruedas.

Durante el enfrentamiento, un agente resultó herido de gravedad en la cabeza, aunque los médicos confirmaron que sobrevivirá. CNN informó que el propio Phillips fue abatido tras disparar contra la Policía.

Tras la muerte de Phillips, los tres hijos fueron localizados. Uno fue hallado junto al padre, mientras que los otros dos se encontraban solos en un campamento remoto cerca del pueblo rural de Marokopa, en la región de Waikato.

“Se encuentran ahora con agentes de Policía y están siendo trasladados para exámenes médicos”, confirmó la subcomisionada interina Jill Rogers. La madre de los niños expresó su alivio ante el rescate y la posibilidad de reunir a la familia tras casi cuatro años separados.

Phillips desapareció inicialmente con los menores en septiembre de 2021 y reapareció semanas después, pero volvió a evadir a la Policía en diciembre de ese año. Durante la fuga, vivían aislados, alimentándose y cuidando a los niños gracias a sus habilidades de supervivencia.

La policía desplegó una búsqueda masiva y ofreció recompensas por información, siguiendo varios avistamientos y reportes a lo largo de los años. CNN destacó que el padre fugitivo enfrentaba múltiples cargos, incluyendo robo con agravantes y tenencia ilegal de armas, además de antecedentes de robo a mano armada en 2023.

El enfrentamiento del lunes marca el final de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a Nueva Zelanda y a la comunidad internacional. Los menores ahora están seguros bajo custodia policial y recibirán atención médica y apoyo emocional. Este caso reavió el debate sobre la seguridad infantil y la efectividad de la vigilancia policial en zonas remotas.

