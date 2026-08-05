Nueva erupción del volcán Fuego en Guatemala afecta a 29 000 personas

La nueva erupción del volcán Fuego, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital de Guatemala, ha dejado cerca de 29 000 personas afectadas y al menos 1 400 evacuadas y alojadas en refugios temporales, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevos deslaves provocados por las lluvias, informó EFE.

Erupción del volcán Fuego en Guatemala

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el coloso atraviesa su fase explosiva más crítica, con flujos piroclásticos que recorren hasta siete kilómetros.

La actividad volcánica comenzó el pasado domingo y se intensificó con la expulsión de magma, columnas de gases y caída de ceniza que alcanza hasta 130 kilómetros de distancia hacia el sur y suroeste, de acuerdo con EFE.

Las autoridades estiman que la actividad del volcán, considerado el más activo de Centroamérica con 3 763 metros de altura, podría prolongarse por al menos 72 horas más. Además, el ingreso de dos ondas del este favorecerá lluvias en la cadena volcánica, aumentando el riesgo de lahares, corrientes de lodo y rocas incandescentes que podrían descender por las barrancas cercanas.

La emergencia afecta directamente, a 18 comunidades

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, indicó que la emergencia afecta directamente a 18 comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Como medida preventiva, las alertas fueron elevadas de naranja a roja y se habilitaron cinco albergues para atender a las familias evacuadas.

Asimismo, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en las comunidades cercanas al volcán, mientras que el Ministerio de Comunicaciones mantiene cerrada la carretera que atraviesa la zona para facilitar las labores de emergencia.

La última gran erupción ocurrió en marzo de 2025, aunque la tragedia más grave se registró en junio de 2018, cuando murieron 202 personas y otras 229 desaparecieron, recordó EFE.

Con información de EFE

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