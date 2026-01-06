La noche en que un motociclista fue arrastrado en Iztapalapa, México

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El caso del motociclista que perdió la vida en Iztapalapa, Ciudad de México, tras ser atropellado y arrastrado por más de un kilómetro, genera conmoción y una fuerte exigencia de justicia.

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Investigación está abierta en México

Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación y ya lograron localizar el vehículo involucrado, así como identificar a la presunta responsable, informó Milenio.

De acuerdo con reportes difundidos en Milenio Televisión, elementos del Sector 3 Lago de la Policía de Nezahualcóyotl localizaron la mañana del 5 de enero un auto Honda City azul con características coincidentes con el implicado en los hechos.

El vehículo fue hallado en la colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, sin placas, con daños visibles en la fascia delantera, el mofle y la cajuela abierta.

Los hechos ocurrieron la noche del, 3 de enero de 2026

Los hechos ocurrieron la noche del, 3 de enero de 2026, en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6, en Iztapalapa. Testigos relataron que la conductora no descendió para auxiliar a la víctima tras el impacto y, por el contrario, continuó su marcha, arrastrando el cuerpo del motociclista por más de un kilómetro y medio.

El cuerpo fue liberado en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, luego de que el vehículo pasara por un tope. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre ya no presentaba signos vitales, según detalló Milenio.

El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, señaló que la presunta responsable fue identificada como Gaby Gómez, una mujer de 43 años. Tras el incidente, habría huido primero a su domicilio en Nezahualcóyotl y posteriormente se dio a la fuga, abandonando el automóvil.

Familiares señalaron a las autoridades que la mujer llegó alterada, aunque no bajo los efectos del alcohol o drogas.

¿Quién era el motociclista?

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, repartidor de lácteos, quien se dirigía a recoger a su pareja del trabajo. Sus familiares y un grupo de motociclistas realizaron protestas para exigir justicia y la pronta localización de la responsable, en un caso que reavivó el debate sobre la violencia vial y la impunidad en la capital.

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