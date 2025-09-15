En un campamento de desplazados de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, un niño llamado Armanullah Khan juega entre las tiendas improvisadas tras el terremoto que arrasó su aldea.

Niño afgano perdió a sus padres, hermanos y abuelos

Según relató a EFE, perdió a su madre, a su padre, a sus hermanos y a sus abuelos, convirtiéndose en el único sobreviviente de su familia. El seísmo de magnitud 6,0 golpeó la región la noche del domingo y dejó más de 2 200 fallecidos y 3 600 heridos, según los últimos reportes.

El menor recuerda solo fragmentos de la tragedia. “Estábamos en la habitación cuando colapsó sobre nosotros. Mi madre, mi padre, una de mis hermanas, mi hermano, mi tía y mi abuela cayeron como mártires”, dijo a EFE con inocencia, aún sin comprender la magnitud de la pérdida.

Aunque los ancianos del campamento intentan explicarle que está solo, él alterna entre creer que su familia está herida o pensar que todavía vive. Su relato refleja el desconcierto de un niño atrapado entre la memoria y el deseo de aferrarse a lo que ya no existe.

El elevado número de víctimas se debe a la fragilidad de las viviendas

El alto número de víctimas en la región se debe a la fragilidad de las viviendas de adobe, incapaces de resistir la sacudida.

El terremoto afectó duramente a las aldeas de la cordillera del Hindu Kush, donde familias enteras quedaron sepultadas mientras dormían. Entre ellas, la de Zamin Gul, padre de Armanullah, cuya casa se derrumbó sin dejar sobrevivientes salvo el niño. Organizaciones humanitarias como Save the Children lo registraron para brindarle atención médica y apoyo psicosocial.

Su historia se suma a la de miles de personas que perdieron todo en cuestión de segundos. Entre los sobrevivientes también está Abdul Ahmad, un anciano de 60 años que vio desaparecer a su esposa y a siete de sus hijos.

“Cuando ocurrió el temblor, corrí tan rápido como pude, pero la casa entera se había derrumbado sobre ellos”, relató. La tragedia de Armanullah, sin embargo, revela el golpe más devastador: el futuro robado de un niño que ahora enfrenta la soledad absoluta en un país marcado por la guerra y la pobreza.

