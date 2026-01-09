Nieve en Marruecos, Oujda registra una nevada inédita en 14 años

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La ciudad de Oujda, en el noreste de Marruecos, amaneció cubierta de nieve por primera vez desde 2012, un fenómeno poco habitual en una zona de clima semiárido y que ha coincidido con un episodio de frío intenso que afecta a amplias regiones del país, según informó eltiempo.es.

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Marruecos amaneció cubierta por nieve

Las imágenes difundidas durante la noche y la madrugada muestran calles, plazas y edificios completamente blancos, una estampa excepcional en esta ciudad cercana a la frontera con Argelia.

De acuerdo con el análisis meteorológico de eltiempo.es, la nevada se explica por la entrada de una masa de aire muy frío asociada a una ola de frío que ha alcanzado el norte y el este de Marruecos. La Dirección General de Meteorología (DGM) advirtió previamente de un descenso acusado de las temperaturas y de la posibilidad de nevadas en zonas elevadas y, de forma más excepcional, en áreas urbanas como Oujda.

Aunque Marruecos registra nieve de forma regular durante el invierno en regiones montañosas como el Atlas, la acumulación en ciudades situadas a menor altitud es mucho menos frecuente.

En este caso, la combinación de temperaturas inusualmente bajas y la llegada de precipitaciones permitió que la nieve cuajara y se mantuviera durante varias horas, un hecho que no se producía desde hace más de una década, destacó eltiempo.es.

Lluvias, nevadas y vientos fuertes en Marruecos

El episodio no se limita a Oujda. La DGM mantiene activos avisos de nivel naranja y rojo en distintas provincias por lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes. En algunas áreas se esperan acumulaciones de entre 80 y 120 milímetros de precipitación, mientras que en zonas de montaña podrían registrarse espesores de nieve de hasta 30 centímetros por encima de los 1 600 metros.

Además, se prevén rachas de viento que podrían superar los 90 o 100 kilómetros por hora, lo que eleva el riesgo de incidencias y dificulta la movilidad, de acuerdo con eltiempo.es.

Desde una perspectiva ambiental, estas nevadas podrían tener un efecto positivo a medio plazo, ya que el deshielo contribuiría a la recarga de acuíferos en una región marcada por la sequía. Mientras el temporal continúa, las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir los avisos oficiales.

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