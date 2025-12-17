El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo y a las fuerzas militares de Colombia a unirse a la defensa de su país frente a las tensiones con el Gobierno de Estados Unidos. El pedido lo hizo durante una transmisión difundida por la televisión estatal.

Más noticias:

Nicolás Maduro pide apoyo de fuerzas colombianas en plena tensión con EE.UU.

Nicolás Maduro dirigió su mensaje a los movimientos sociales, fuerzas políticas y militares colombianas. Señaló que la mayor garantía de paz y estabilidad en la región es la unión entre ambos países sudamericanos.

El mandatario sostuvo que, históricamente, se ha buscado dividir a Colombia y Venezuela. Afirmó también que la integración es clave para el respeto internacional.

El pronunciamiento ocurrió en medio de rumores sobre un eventual ataque o invasión por parte de Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, según reportó EFE.

Lee más: Nicolás Maduro pidió amnistía a Donald Trump para dejar el poder, esta fue su respuesta

Tensión con EE.UU. y defensa de la soberanía

El jefe del régimen venezolano reiteró que su país se opone a la guerra y aseguró que existe un alto nivel de unión nacional para hacer respetar la soberanía.

Calificó como guerreristas las pretensiones de Washington y advirtió que no permitirá un cambio de régimen que, a su juicio, convertiría a Venezuela en una colonia.

También instó a los militares colombianos a una “unión perfecta” con su país frente al despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Te puede interesar: Exmilitar de EE.UU. que evacuó a Machado duda que Maduro pueda salir vivo de Venezuela

Comercio de petróleo y acusaciones de bloqueo

Maduro afirmó que Venezuela continuará con el comercio de su petróleo y de sus riquezas naturales, pese al anuncio de Donald Trump sobre un bloqueo a petroleros sancionados.

Consideró ilegal cualquier intento de impedir el libre comercio naval y sostuvo que el único dueño legítimo de los recursos del país es su pueblo.

Las declaraciones se dieron tras la incautación del petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano, en un operativo del Comando Sur de EE.UU., de acuerdo con EFE.

Maduro recordó fechas históricas vinculadas a la fundación de Colombia y a la gesta independentista suramericana para sustentar su llamado, al afirmar que se siente parte de una identidad grancolombiana.

En su intervención, dijo que la verdad sobre Venezuela ha quedado expuesta y que, según su criterio, existen intereses externos que buscan apropiarse de las tierras y activos del país. Aseguró que esas intenciones no prosperarán y que el Estado mantendrá el control sobre sus recursos estratégicos.

También cuestionó las operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, al señalar que su Gobierno rechaza esos ataques y el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela. Insistió en que el país seguirá defendiendo soberanía.

Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

“Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (…) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional“, dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

Con información de EFE