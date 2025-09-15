El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela pasará a una fase de “lucha armada” si llegara a ser agredida, en un contexto en el que denuncia amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Ante un ataque externo la respuesta de Venezuela sería militar

Según dijo, actualmente el país atraviesa una “fase política, comunicacional e institucional”, pero ante un ataque externo, la respuesta sería militar y organizada.

“Pasaríamos a una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo”, señaló Maduro durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

En el mismo evento, activó la participación de las milicias ciudadanas, parte de la Milicia Nacional Bolivariana, como parte de un plan de preparación y entrenamiento de la población para responder a eventuales agresiones.

El jefe de Estado aseguró que Venezuela se encuentra en “fase de alistamiento y preparación”, y que se desplegarán capacidades defensivas con ejercicios militares en todo el país.

Maduro reiteró que el pueblo ‘venezolano es pacifista pero guerrero’

Reiteró que el pueblo venezolano es “pacifista pero guerrero”, y que “nadie” lo va a “esclavizar ni hoy ni nunca jamás”. Sus declaraciones se producen en medio de nuevas tensiones con Estados Unidos, que ordenó el desplazamiento de aviones F-35 a Puerto Rico como parte de la operación militar en el Caribe.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, calificó como una amenaza el despliegue militar estadounidense. En declaraciones a la televisión estatal, afirmó que Washington utiliza como pretexto la lucha contra el narcotráfico para justificar su presencia en la región. Según indicó, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó sin pruebas al Gobierno venezolano de tráfico de drogas, lo que consideró una “gran mentira”.

Estados Unidos movilizó ocho barcos

De acuerdo con EFE, Estados Unidos movilizó ocho barcos con misiles y un submarino nuclear en zonas cercanas a las costas venezolanas, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico que afecta a su territorio.

La advertencia de Maduro marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral y refuerza el discurso de defensa nacional frente a lo que el chavismo califica como amenazas externas.

Con información de EFE