El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear se encuentran “apuntando” contra su país. Señaló que esta acción constituye una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, que considera comparable con la crisis de 1962 en Cuba.

Durante una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro aseguró que “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”.

Explicó que Washington impulsa lo que denomina la “máxima presión”, en este caso militar, y que en respuesta Caracas ha declarado la “máxima preparación para la defensa”.

Comparación de Venezuela y Estados Unidos con la crisis de 1962

Maduro manifestó que contra Venezuela “se ha montado un bodrio” y describió la presión militar como “estrafalaria, inmoral y brutal”.

#Venezuela 🇻🇪 Arranca la rueda de Prensa de Nicolás Maduro ante medios internacionales: “hay ocho barcos, 1200 misiles y un submarino apuntando a Venezuela” una situación que no se había visto desde la crisis de los misiles en Cuba (+) pic.twitter.com/UIrAUa5NwL — Zugasti (@irezugasti) September 1, 2025

Añadió que esta situación es comparable con la crisis de 1962, cuando la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en Cuba, lo que provocó una confrontación con Estados Unidos y puso a las dos potencias al borde de un conflicto atómico.

Nicolás Maduro y el rechazo a la narrativa antidrogas

El gobernante sostuvo que las autoridades estadounidenses “se equivocan creando” una narrativa sobre el combate al narcotráfico como justificación para enviar buques de guerra. Recalcó que Venezuela “tiene récord en su lucha” contra el comercio ilegal de estupefacientes.

El líder del chavismo indicó que actualmente están “malogrados” y “maltrechos” los dos canales de comunicación con Washington: el que mantenían con John McNamara, encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, y el establecido con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump.

Pese a las tensiones, Maduro aseguró que Venezuela continuará con la recuperación de sus migrantes en el exterior, incluidos los ciudadanos que han sido deportados desde Estados Unidos.

Con información de EFE

