Seis personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque armado cerca de un asentamiento de Jerusalén. Netanyahu advirtió que tomará medidas más duras contra el terrorismo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes, 8 de septiembre de 2025, que Israel detendrá a “todos los que han ayudado” en el tiroteo con seis muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús en las afueras de Jerusalén.

El ataque ocurrió cerca del asentamiento de Ramot Alon, en un área anexionada como barrio de la ciudad.

El Gobierno aplicará ‘medidas más severas’

Netanyahu afirmó que su Gobierno aplicará “medidas aún más severas” en lo que describió como “una guerra intensa contra el terrorismo”. El líder israelí advirtió que se están cercando las aldeas de origen de los atacantes y que se actuará contra quienes los hayan apoyado.

“Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron”, declaró desde el lugar del atentado. Según informó EFE, el primer ministro también envió sus condolencias a las familias de los seis fallecidos y expresó solidaridad con los familiares de los doce heridos, varios de ellos en estado grave.

El ataque, según datos del servicio de emergencias israelí, dejó un saldo de seis muertos y 12 heridos. La Policía israelí confirmó que los dos supuestos agresores palestinos fueron abatidos por civiles armados y un soldado que se encontraban en la zona.

EFE indicó que la respuesta inmediata de ciudadanos y militares evitó un número mayor de víctimas. Netanyahu subrayó que estos hechos no disminuirán la determinación del país. “Estos asesinatos no nos debilitan; aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto”, señaló.

El primer ministro añadió que Israel enfrenta “varios frentes” en la lucha contra el terrorismo y reiteró que uno de sus objetivos es “destruir a Hamás”, pese a que el grupo islamista no se ha atribuido la autoría de este ataque. El Gobierno mantiene que las acciones violentas de las últimas semanas forman parte de una escalada de tensiones que busca desestabilizar la seguridad de la región.

La violencia puede intensificarse

Las autoridades israelíes anunciaron un refuerzo de las medidas de seguridad en Jerusalén y alrededores, y no descartan nuevas operaciones en territorios palestinos. La violencia, según advirtieron, puede intensificarse en los próximos días.

Con información de EFE