Durante un evento en Jerusalén organizado por la embajada estadounidense, Netanyahu señaló que la acción militar puede facilitar la paz. “Israel aceptó los principios propuestos por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para acabar con la guerra, empezando por la liberación inmediata de todos nuestros rehenes”, aseguró el mandatario.

Más noticias

El bombardeo israelí en Doha tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora de Hamás analizaba la propuesta estadounidense de tregua, según indicó a EFE una fuente del grupo islamista.

La fuente agregó que todos los miembros de la delegación sobrevivieron, incluido Khalil al Hayya, jefe negociador de Hamás, aunque el movimiento aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque.

Netanyahu se pronunció sobre los líderes de Hamás

Por su parte, las autoridades israelíes no han valorado públicamente los resultados del bombardeo y evitaron mencionar a Catar en sus comunicados. Netanyahu aprovechó la ocasión para instar a la población de Gaza a no permitir que los líderes de Hamás los “descarrilen” y a que acepten el alto el fuego propuesto por Trump, prometiendo un futuro diferente.

Este mismo martes, 9 de septiembre de 2025, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, mientras mantiene sus intensos ataques sobre el enclave, que en los últimos meses se convirtió en refugio de cientos de miles de palestinos desplazados.

Más de 64 600 personas han muerto desde octubre de 2023, según autoridades sanitarias locales.

Con información de EFE