Nepal puso fin este viernes, 12 de septiembre de 2025, a varios días de incertidumbre política con la designación de Sushila Karki como primera ministra interina, la primera mujer en asumir el cargo en la historia del país, tras la dimisión del exprimer ministro K.P. Sharma Oli.

Sushila Karki encabezará la primera reunión del nuevo Gabinete

La expresidenta del Tribunal Supremo jurará el cargo a las 21:00 en la sede presidencial de Sheetal Niwas, según confirmó a EFE Kiran Pokharel, asesor de prensa del presidente Ram Chandra Poudel.

Inmediatamente después de su juramentación, Karki encabezará la primera reunión del nuevo Gabinete, en la que los ministros decidirán recomendar al presidente la disolución de la Cámara de Representantes.

El acuerdo se alcanzó tras intensas negociaciones entre el presidente, Karki, el Ejército y líderes del movimiento juvenil Generación Z, que exigió la disolución del Parlamento como condición para permitir la formación de un Ejecutivo interino.

¿Quién es Sushila Karki?

Sushila Karki es conocida en Nepal por su lucha contra la corrupción y se consolidó como figura de consenso entre los jóvenes manifestantes.

Nació en el distrito oriental de Morang, Sushila Karki presidió el Tribunal Supremo de Nepal entre julio de 2016 y junio de 2017, tras una trayectoria en la que destacó por su actuación en casos de corrupción. Se formó en Derecho en la Universidad Hindú de Benarés (Varanasi, India), donde inició su vínculo con el Congreso Nepalí, partido de orientación socialdemócrata.

Sushila Karki surge para liderar un Gobierno provisional en Nepal

Su nombre surgió como opción para liderar un Gobierno provisional desde el inicio de la crisis, aunque existían obstáculos legales, ya que la Constitución establece que solo un miembro del Parlamento puede ser designado primer ministro.

Diversos actores de la sociedad civil, como colegios profesionales y asociaciones de abogados, insistieron en que cualquier salida debía respetar el marco constitucional.

El presidente Poudel se comprometió a garantizar una transición que preservara el Estado de derecho y la legitimidad institucional. Según el acuerdo, la Cámara será disuelta y el nuevo Gobierno asumirá el poder, atendiendo las demandas de los manifestantes que habían bloqueado la transición tras la salida de Oli.

Nepal había estado tres días en un limbo político marcado por el vacío de poder, mientras sectores de la sociedad civil advertían que un Ejecutivo fuera de la Carta Magna carecería de legitimidad.

Las protestas, desencadenadas tras el bloqueo de 26 redes sociales el 4 de septiembre, dejaron al menos 51 muertos y más de un millar de heridos, según el último balance oficial.

