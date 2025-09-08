Las manifestaciones, que comenzaron en Katmandú, se propagaron rápidamente por todo el país y alcanzaron ciudades como Pokhara, Biratnagar, Nepalgunj e Itahari.

De acuerdo con datos recopilados por EFE en hospitales de la capital, 17 de las víctimas mortales se registraron en Katmandú y dos en Itahari. Más de 347 personas permanecen hospitalizadas, varias en estado crítico, según el doctor Dipendra Pandey, del Centro Nacional de Traumatología.

Los disturbios estallaron cuando miles de jóvenes intentaron marchar hacia el Parlamento desde la zona de New Baneshwar, en la capital.

En Damak, manifestantes lanzaron piedras contra la residencia del primer ministro, KP Sharma Oli, lo que motivó disparos de advertencia por parte de la policía. En paralelo, se levantaron bloqueos en la carretera Este-Oeste con neumáticos en llamas, generando un clima de creciente tensión. La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú decretó un toque de queda a partir de la tarde, pero la violencia se mantuvo entrada la noche.

Las autoridades extendieron posteriormente las restricciones a otras ciudades, mientras patrullas de seguridad recorrían los principales puntos estratégicos.

Comisión Nacional de Derechos Humanos exige moderación

La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la escalada de violencia y denunció ataques contra sus equipos de observación. En un comunicado, el organismo exigió moderación tanto a los manifestantes como a las fuerzas de seguridad, y recordó que la Constitución y el derecho internacional garantizan el derecho a la protesta pacífica.

El movimiento, integrado por jóvenes de entre 15 y 28 años, representa el hartazgo generacional frente a la corrupción y al nepotismo político, y se intensificó tras la decisión del Gobierno de bloquear 26 redes sociales, incluidas Facebook, YouTube y X.

Los manifestantes consideran esta medida un ataque directo a la libertad de expresión. La magnitud de las protestas y su extensión geográfica plantean un desafío inédito al Ejecutivo, mientras organismos internacionales y la sociedad civil presionan para que se revise la prohibición y se busque una salida pacífica a la crisis.

Con información de EFE

