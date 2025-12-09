El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes 9 de diciembre de 2025 un “fraude monumental” en las elecciones de Honduras. Exigió un escrutinio especial “acta por acta” por fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Nasralla afirmó ante periodistas que la información de las actas que llegan al Consejo Nacional Electoral (CNE) no coincide con la divulgada hasta ahora. Según la página del CNE, el organismo ha escrutado el 99,40 % de las actas y coloca al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en primer lugar.

“La falla del sistema de transmisión de resultados electorales, administrado por la empresa colombiana ASD, representa el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral. No estamos ante un error menor, estamos frente a vulnerabilidades que comprometieron la confiabilidad del conteo digital, generando inconsistencias que debieron ser imposibles en un sistema correctamente validado”, subrayó.

A su juicio, un sistema con “candados de seguridad activos habría rechazado estas inconsistencias y obligado a revisar manualmente las actas antes de transmitirlas”.

Reacción de Estados Unidos y observación internacional

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que no ve “ninguna evidencia” de fraude electoral en Honduras. El portavoz del Departamento de Estado declaró a EFE que no tienen conocimiento de pruebas creíbles que sostengan una anulación del proceso. Estados Unidos destacó que la OEA, la Unión Europea y observadores nacionales monitorearon de cerca las elecciones.

La Administración de Donald Trump consideró que el recuento refleja el rechazo de los votantes a la gestión del partido Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro. El portavoz aseguró que Washington apoya la integridad del proceso democrático hondureño y pidió al CNE certificar los resultados de forma expedita.

Estados Unidos también instó a “todas las partes” a respetar la independencia de las instituciones electorales. Solicitó que los actores políticos acaten las leyes y la Constitución de Honduras para evitar mayor tensión en el país.

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este martes “la injerencia” del presidente Donald Trump en las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

“Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, subrayó Castro en un disc

Datos preliminares y ambiente político

Según el último cómputo, con el 99,40 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura encabeza los resultados con 1 298 835 votos (40,52 %). Salvador Nasralla se ubica segundo con 1 256 428 votos (39,48 %). La diferencia entre ambos llega a 42 407 votos.

La lentitud del escrutinio ha generado incertidumbre y sospechas en Honduras. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuyó el retraso a “problemas técnicos” y pidió calma a los votantes ante la tensión que provoca la espera de resultados finales.

