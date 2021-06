Nace una jirafa en el parque Animal Kingdom de Orlando

Tres jirafas nacieron en el último año en el parque temático Animal Kingdom de Disney en Orlando (Florida), la última un macho Masai (Giraffa camelopardalis tippelskirchi) de 83 kilos y 1,8 metros de altura, que fue presentado este lunes 21 de junio de 2021 en sociedad.

Según el equipo de cuidado de animales de Disney que estuvo presente durante el nacimiento, ocurrido el 10 de junio de 2021, la jirafa, que aún no tiene nombre, es tranquila, relajada y disfruta del tiempo de abrazos con su madre, Lily.

It’s a boy – a Masai giraffe calf was born recently at Disney’s Animal Kingdom Theme Park! 🦒 He is playful, curious, and spends lots of time nuzzling with mom, Lily, in a backstage barn. Read more on the Disney Parks Blog: https://t.co/vZb803KKCX pic.twitter.com/FxaTF0uR1Y