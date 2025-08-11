La actriz de cine para adultos y creadora de contenido en las redes sociales Lina Bina, conocida en internet como MissJohnDough, falleció, según confirmó su familia.

El fallecimiento de Lina Bina, actriz de cine para adultos

Lina Bina, originaria de Texas y actriz de cine para adultos, murió a los 24 años debido a complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello, informó su hermana Moni, en una publicación, según el medio The Sun.

Además, de acuerdo con citas del mismo medio, al respecto la hermana se pronunció diciendo: “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita… Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla”.

En los días anteriores a su fallecimiento, en lo que sería su última publicación, Lina escribió: “Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

La reciente muerte de esta actriz de cine para adultos se suma a la de Kylie Page, de 28 años, quien falleció presuntamente en su casa el pasado 25 de junio de este año. Los motivos aún se desconocen.

Kylie Page, actriz de cine para adultos, falleció recientemente

Originaria de Tulsa, Oklahoma, según la revista People, Kylie se destacó por su participación en películas eróticas con productoras como Vixen Media. También trabajó con Brazzers, un sitio canadiense de entretenimiento para adultos, que publicó un comunicado en X tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“El equipo de Brazzers lamenta profundamente el fallecimiento de Kylie Page. Kylie será recordada por su risa, su amabilidad y por llevar luz a dondequiera que iba. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seguidores en estos momentos difíciles”, se puede leer en dicha publicación.

