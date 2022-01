Redacción Elcomercio.com

La joven madre no se había vacunado debido a sus creencias. Le practicaron una cesárea de emergencia para salvar a su hijo.

Crystal Hernández, de 27 años, dio positivo para covid-19 el pasado 2 enero del 2022. La familia, residente en Texas, Estados Unidos, no se habrían vacunado contra el virus debido a sus creencias.

La joven madre de origen hispano sufrió las consecuencias de padecer la enfermedad. Los dolores de pecho y complicaciones para respirar fueron los síntomas que la llevaron al hospital, según la prensa internacional.

Este jueves 20 de enero del 2022, se conoció que los médicos le practicaron una cesárea a Crystal Hernández para salvar la vida de su hijo de 25 semanas de gestación.

Ella sufrió una neumonía por el covid, estuvo consciente en el nacimiento de su hijo, pero poco después fue intubada. La mujer falleció unos días despúes.

El recién nacido es el sexto hijo de la familia. Rico Hernández, pareja de la joven madre, contó a la ABC News que había hablado de la vacuna con su esposa. “Hablamos de eso…Estaba embarazada y simplemente no quería, no se sentía cómoda y yo no iba a ir en contra de sus deseos”, dijo.

Además, sobre su esposa dijo que “siempre fue muy, muy, muy cariñosa”, dijo Hernández al describir a su esposa. “Era muy divertida. Siempre estaba jugando. Siempre tenía una gran sonrisa y le encantaba reír”.

“Ojalá la hubiera abrazado más fuerte”, dijo su marido para el mismo medio.

Crystal murió el 15 de enero del 2022. Su hijo prematuro sigue internado en terapia intensiva.