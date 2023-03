Muerto en República Dominicana abrió los ojos y tomó agua, según su familia

Un joven en República Dominicana luego de morir realizó movimientos. Foto: Cortesía Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Julio Alberto Vinicio Pierre, de 27, murió producto de problemas pulmonares causados por el consumo de cigarrillo en República Dominicana. Su familia ya tenía planeadas las exequias, pero al ver que daba señales de vida optaron por retrasarlas.

Así lo dieron a conocer los medios internacionales el martes 7 de marzo de 2023. Sus aparentes movimientos asombraron a familiares y vecinos.

“Él está respirando y esa es la prueba, además de que él comió lo que le dimos”, reiteraron sus seres allegados para el medio local Diario Libre.



Lo acostaron en una colchoneta, esperando que volviera a respirar con normalidad, mientras los vecinos curiosos le daban agua y hasta hacían rituales. “Mi hijo vive. Nosotros haremos todo lo posible para que así sea”, dijo el padre del fallecido

¿Qué le pasaba en realidad al hombre?

Como el caso generó confusión en el país, un patólogo aclaró que todo puede tratarse de una negación del duelo y que, en realidad, el hombre estaba pasando por un proceso luego de la aplicación de formol.

“Si le pusieron formol, no se va a podrir, no se va a descomponer porque está formalizado. Cuando una persona muere entra en distintas fases, pero en la primera y media hora no pasa nada. Entre las 12 y las 18 horas está todo duro. Ahora, después de ese tiempo el cadáver empieza a ablandarse de manera natural”, señaló Sergio Sarita Valdez, experto en el tema.

La familia también había dicho que al tocarlo no estaba frío, como se esperaría en una persona fallecida. Sin embargo, para Sarita Valdez, el cuerpo pudo acoplarse a la temperatura ambiente.

¿Por qué se levantó y comió sopa?

¿Se levantó y comió? Eso es lo que manifestaron sus padres y esposa, pero podría deberse a una ilusión creada por el duelo y el rechazo a que esté muerto. “Lo más característico en una muerte inesperada es la sensación de irrealidad”, expresó la psicóloga clínica Arelis Peguero al analizar este caso en particular.



El dictamen de los médicos es claro: murió. Y así lo comprobaron luego los familiares cuando lo tocaron y trataron de moverlo después de tenerlo tres días en cama, pues no reaccionaba y estaba rígido cada vez más.

Se continuaron con las exequias, lo sepultaron en medio de llanto en el cementerio Cristo Salvador del municipio Santo Domingo Este.

Visita nuestros portales: