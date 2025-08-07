Lo que debía ser una noche de celebración terminó en tragedia en Bogotá. Sergio Blanco, hincha del club Independiente Santa Fe, falleció la noche del miércoles, 6 de agosto DE 2025.

Ocurrió tras los violentos disturbios que se registraron durante el concierto de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena. Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá, el joven fue atropellado mientras intentaba escapar del caos.

La presentación en la capital colombiana era el cierre de la gira Colombia 2025 de la agrupación, tras exitosas fechas en Medellín y Bucaramanga. Sin embargo, en Bogotá la situación se salió de control.

Disturbios, heridas y un fallecido: caos total en el evento

La riña masiva comenzó pasadas las 21:00 en la zona de campo del Movistar Arena y se propagó hasta las graderías. La organización de seguridad del evento fue superada por la violencia de los asistentes, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional, indicó El Tiempo de Bogotá.

Sergio Blanco, reconocido por su activa presencia en redes sociales como seguidor de Santa Fe, murió atropellado en las inmediaciones del recinto.

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el hecho y confirmó que el caso está bajo investigación. En su cuenta de X escribió: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena (…) será motivo de investigación”.

Cinco personas resultaron heridas

Además del fallecido, cinco personas resultaron heridas con arma blanca y fueron trasladadas a centros médicos. Así lo confirmó la Policía en declaraciones recogidas por El Tiempo de Bogotá.

El Movistar Arena publicó un comunicado lamentando los hechos y explicando que, por razones de seguridad, el concierto fue suspendido. La prioridad, aseguraron, fue salvaguardar a los asistentes y permitir la intervención de las autoridades, indica El Tiempo de Bogotá.

Desde Argentina, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, expresó su pesar en Instagram: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió.

El Tiempo de Bogotá también informó que el alcalde Galán convocó a una reunión urgente para el 7 de agosto con los promotores del evento, el recinto, y las autoridades locales, con el fin de definir responsabilidades y evitar que este tipo de hechos se repitan.

