En el campamento de desplazados de Abu Shouk, en la ciudad de Al Fasher (Sudán), murieron más de 60 personas en solo una semana por hambre y desnutrición. La mayoría de las víctimas fueron niños y ancianos.

La situación es muy grave. El portavoz del campamento, Mohamed Adam, dijo que ahora es una verdadera tragedia humanitaria.

Precios imposibles y falta de comida

Un saco de harina de 50 kilos cuesta más de 11 millones de libras sudanesas, unos 3.700 dólares. Este precio es imposible de pagar para la mayoría de las familias desplazadas.

Por la falta de comida, las cocinas comunitarias han cerrado. Esto ha empeorado la inseguridad alimentaria y empuja a la población a una hambruna generalizada.

Ciudad sitiada desde 2024

Desde mayo de 2024, la ciudad de Al Fasher está rodeada por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Este bloqueo impide la entrada de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

La ONU dice que Sudán vive la peor crisis de hambre del mundo. Casi 25 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y nueve millones enfrentan niveles catastróficos de hambre.

Una guerra que no para

La guerra en Sudán empezó el 15 de abril de 2023. Desde entonces, han muerto decenas de miles de personas y 13 millones han tenido que dejar sus hogares.

Es, según Naciones Unidas, la peor crisis humanitaria del planeta.