Muere una influencer que medía 2,18 metros

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La influencer de nacionalidad china Xiao Yue falleció a los 26 años tras enfrentar varias complicaciones de salud. Era conocida en redes sociales por su estatura de 2,18 metros y los videos que compartía junto a su esposo, Zihao, de 1,65 metros. La pareja tenía un hijo.

Xiao Yue padecía un tumor cerebral y otras complicaciones

La influencer tenía gigantismo hipofisario, una afección relacionada con la producción excesiva de hormona del crecimiento. También padecía diabetes y otros problemas médicos que deterioraron su estado de salud.

Según informó El Tiempo de Bogotá, su esposo había comunicado meses antes que Xiao Yue recibió dos diagnósticos: un tumor hipofisario y un meningioma.

El meningioma es un tumor que se desarrolla en las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. La joven esperaba someterse a una cirugía para extirpar el tumor cerebral, pero falleció antes de la intervención.

De acuerdo con la agencia de noticias Yangtze, citada en la información, entre las complicaciones que enfrentó estaban la hiperglucemia grave y la insuficiencia renal.

Zihao expresó su sorpresa por el desenlace. Según relató, esperaba que el procedimiento médico fuera mínimamente invasivo y no imaginaba que la enfermedad tendría consecuencias fatales.

El último mensaje de la influencer antes de morir

La última publicación de Xiao Yue en redes sociales fue realizada el 18 de agosto. En ella compartió una reflexión sobre las dificultades que atravesaba y las razones que encontraba para seguir adelante.

“Aunque la vida está llena de dificultades, todavía hay calidez que me sostiene”, escribió la creadora de contenido.

El Tiempo de Bogotá también recogió las palabras de despedida de su esposo, quien manifestó su deseo de que ella encontrara paz y dejara de sufrir.

Zihao recordó, además, que su esposa atendía las peticiones de otras personas, pese a los comentarios que recibía en internet.

Quién era Xiao Yue, la influencer china de 2,18 metros

Xiao Yue ganó popularidad al mostrar escenas cotidianas de su matrimonio y su vida familiar. La diferencia de estatura con su esposo se convirtió en uno de los aspectos más comentados de sus videos.

La pareja publicaba bailes, actividades diarias y momentos junto a su hijo. Sus contenidos reunieron una comunidad de seguidores que expresó su tristeza tras conocer la noticia.

Según El Tiempo de Bogotá, la muerte de la joven generó reacciones entre quienes seguían sus publicaciones y habían conocido su historia familiar a través de las redes sociales.

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