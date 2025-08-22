La Fiscalía de Limburgo, en el este de Bélgica, abrió una investigación tras las denuncias de maltrato físico, psicológico y abusos a menores cometidos por monjas en los años 70 en un convento. Estas acusaciones salieron a la luz en una serie documental de la televisión flamenca VTM.

Más noticias

La policía judicial federal de Limburgo asumirá el caso, según confirmó este viernes la policía provincial. La investigación busca esclarecer los hechos ocurridos hace cinco décadas en instituciones religiosas de la región de Flandes.

Maltratos en conventos y denuncias públicas

El maltrato ocurrió en los años 70 en el convento de San Vicente en Zelem, cerca del municipio de Halen. También se registró en otros establecimientos religiosos de Flandes. Según la agencia Belga, las monjas castigaban con violencia física y psicológica a niños vulnerables y huérfanos, sometiéndolos a un trato degradante y constante.

La serie documental ‘De Nonnen‘ (Las Monjas) expone relatos que describen maltrato físico, abuso sexual y abuso de poder. Los testimonios también mencionan casos de adopción forzada que habrían separado a menores de sus familias sin su consentimiento.

Según los testimonios, las religiosas empujaron a los niños a cometer “actos desesperados”. Algunos aseguran que el maltrato los llevó al suicidio. Otros sostienen que decenas de menores desaparecieron sin dejar rastro.

El impacto de la serie ha reabierto el debate en Bélgica sobre la violencia en instituciones religiosas y la falta de investigaciones exhaustivas en el pasado. Las denuncias han generado conmoción pública y presión para que la justicia actúe con rapidez.

Reacciones y pedidos de justicia

La Unión de Religiosos de Flandes (URV) ofreció disculpas públicas a las víctimas esta semana. La organización reconoció la gravedad de los testimonios y solicitó una investigación sobre varias muertes sospechosas de niños que habrían estado bajo custodia de religiosas.

La URV afirmó que espera que las pesquisas aclaren los hechos y determinen responsabilidades. También subrayó que la sociedad necesita conocer la verdad para garantizar que estos abusos no se repitan. El organismo religioso aseguró que colaborará con la justicia para aportar información relevante en el proceso.

Con información de EFE

Te recomendamos