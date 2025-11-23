La coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss México en el certamen de Miss Universo 2025, el pasado 20 de noviembre, en Tailandia, ha desatado una ola de polémicas globales que, como hace años no ocurría, han puesto al concurso en el centro de las noticias.

Más noticias

El triunfo de Bosch, de 25 años, se vio opacado por acusaciones de supuesto fraude y falta de transparencia que han generado un intenso debate en redes sociales y han provocado la renuncia de miembros del jurado.

Acusaciones de jurado y una “falsa ganadora”

La credibilidad del resultado fue puesta en duda días antes de la final. El músico franco-libanés Omar Harfouch, uno de los miembros originales del jurado, anunció su renuncia al panel y denunció que el evento “estaba amañado”, según reporta la BBC.

Harfouch alegó que la selección de las 30 finalistas (entre 136 candidatas) fue realizada por un “jurado improvisado” y no por el grupo de ocho miembros oficiales, incluyéndolo a él.

El pianista intensificó sus acusaciones tras la victoria de Miss México. En declaraciones recogidas por Aristegui Noticias, Harfouch calificó a Fátima Bosch como una “falsa ganadora”.

El exjurado afirmó en su cuenta de Instagram haber predicho el triunfo 24 horas antes de la final, debido a una supuesta relación de negocios entre el copropietario de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha, y el padre de la ganadora, Bernardo Bosch.

Harfouch agregó que Rocha y su hijo lo instaron a votar por Miss México en Dubái, argumentando que “será bueno para nuestro negocio”.

Como señala El Tiempo de Colombia, el músico aseguró que mostraría pruebas de la supuesta “falsa” elección y consultó con un bufete de abogados de Nueva York para presentar una denuncia formal contra la Organización Miss Universo (MUO) por fraude, corrupción, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses.

Vínculos con Pemex y contratos millonarios

El padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, es un ingeniero industrial con una larga trayectoria en el sector público mexicano, quien actualmente funge como asesor en Pemex Exploración y Producción.

Según Aristegui, tras el triunfo, diversos medios de comunicación nacionales difundieron presuntos contratos que, de ser reales, reforzarían la narrativa de Harfouch.

Los reportes en redes sociales y algunos medios, como El Universal, sugieren que en 2023, mientras el padre de la ganadora de Miss Universo ocupaba un cargo directivo en Pemex, se habría otorgado, mediante licitación, un contrato de 745,6 millones de pesos a una empresa de Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen.

Aunque El Universal matizó que el área del padre de Miss México no participó en la licitación, la coincidencia alimentó la teoría del presunto “fraude” en redes sociales.

Se morenizó el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo.#Loret en @latinus_us pic.twitter.com/RjLVP3g4B9 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 22, 2025

El periodista Carlos Loret de Mola también acusó a Pemex de “comprar” el triunfo, aunque, hasta el momento, no existe documentación ni pruebas que comprueben la participación del padre de Fátima en la adjudicación de contratos a Rocha.

No te pierdas de leer: Vicepresidente de Bolivia acusó al Presidente boliviano, Rodrigo Paz

La organización Miss Universo se defiende

La Organización Miss Universo refutó las graves acusaciones de amaño. En un comunicado recogido por la BBC, la MUO declaró que “ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas”, negando las afirmaciones de Harfouch.

Sin embargo, el escándalo se profundizó con la renuncia del exfutbolista francés Claude Makélélé, otro miembro del jurado, quien citó “razones personales imprevistas” sin dar una explicación exacta, según la BBC. La MUO advirtió de acciones legales contra Harfouch.

El presentador de la gala, Steve Byrne, también rompió el silencio tras las críticas. A través de un video en Instagram, y en declaraciones citadas por Univisión, Byrne negó rotundamente haber leído mal la lista de finalistas o inventar a la ganadora.

“No, no leí la lista al revés. No la leí hacia atrás”, aclaró el también comediante, quien admitió que, al igual que muchos, él creyó que Miss Costa de Marfil iba a ganar.

La polémica inicial de Miss México y el debate de fondo

El certamen 2025 estuvo marcado por la polémica desde sus inicios. Fátima Bosch fue protagonista de un incidente a principios de noviembre cuando el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la trató de “tonta” frente a las otras candidatas, como reportó la BBC. El revuelo obligó a la organización a retirar a Itsaragrisil y disculparse públicamente.

Este incidente provocó una “inédita batalla” dentro del certamen, ya que el dueño de la MUO, Raúl Rocha, salió en defensa de Miss México y amenazó con acciones legales contra Nawat, según Aristegui.

Te puede interesar: Liberan a Patricia, la madre ecuatoriana detenida en redada de la Patrulla Fronteriza en Chicago

A pesar de que ambos empresarios aseguraron haber limado asperezas, la controversia generó sospechas de que la corona de Bosch fuera una respuesta para apaciguar el escándalo, además de los señalamientos de los supuestos vínculos con el padre de la ganadora.

Fátima Bosch se mostró emocionada por su triunfo y expresó su deseo de impulsar la igualdad de género.

Sin embargo, su victoria tomó por sorpresa a la mayoría de la audiencia en Bangkok, que abucheó el resultado, ya que los expertos la consideraban una candidata sin augurios de ganar, según Aristegui.

La BBC señaló que, a pesar del declive en los ratings, eventos como Miss Universo siguen siendo populares, pero ahora enfrentan cuestionamientos más profundos sobre su transparencia y su lugar en el mundo moderno.

Te recomendamos: