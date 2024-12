Dos ministros de Canadá se reunirán este viernes, 27 de diciembre de 2024, en Florida con miembros del equipo del presidente electo, Donald Trump.

Más noticias

El objetivo es discutir los avances en la seguridad fronteriza, tras las amenazas del republicano de imponer a sus socios norteamericanos aranceles si no refuerzan el combate al narcotráfico y la inmigración indocumentada.

El ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, y la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, llegaron el jueves a Florida para reunirse con personas del círculo cercano de Trump, casi un mes después que el primer ministro, Justin Trudeau, se encontrara con el presidente electo en Palm Beach (Florida).

La oficina de LeBlanc explicó en un comunicado que el viaje a Palm Beach tiene como objetivo subrayar “los esfuerzos de Canadá para combatir el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, así como las medidas delineadas en el Plan Fronterizo de Canadá”.

Aunque no se tienen detalles sobre la agenda de los dos ministros, un funcionario canadiense dijo que se esperaba que Joly se reuniera con el senador republicano Lindsey Graham y que ambos ministros probablemente tendrían conversaciones con Howard Lutnick, el candidato de Trump para secretario de Comercio, según reportó The New York Times.

A finales de noviembre Trump amenazó con aplicar un arancel del 25 % a todos los bienes importados desde Canadá y México, así como un recargo adicional del 10 % a los productos chinos, hasta que ambos países norteamericanos -que son sus principales socios comerciales– frenen la llegada de inmigración ilegal y drogas.

México y Canadá

Tanto Trudeau como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionaron al anuncio advirtiendo a Trump que estos aranceles causarían un enorme daño a la economía de toda la región.

Trump, quien asume un segundo mandato el próximo 20 de enero, se distancio de Trudeau, que ha visto tambalear su gobierno en las últimas semanas.

Hace menos de dos semanas, el presidente electo volvió a burlarse del primer ministro canadiense, calificándolo como “gobernador” al comentar sobre la renuncia de Chrystia Freeland, la viceprimera ministra y titular de la cartera de Finanzas, quien dimitió criticando a Trudeau.

Hasta el día de Navidad Trump atizó el fuego de su relación con el país vecino. En un mensaje en Truth Social dijo que “si Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51, sus impuestos se reducirían en más del 60 %, sus empresas duplicarían inmediatamente su tamaño y estarían protegidas militarmente como ningún otro país del mundo”.