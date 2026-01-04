El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos mató a gran parte del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro durante el ataque ocurrido el 3 de enero en Caracas.

Según un artículo de El Confidencial, Padrino confirmó la muerte de miembros del equipo de seguridad presidencial tras esa acción.

De acuerdo con EFE, el ministro denunció el “asesinato a sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro.

Padrino López rechazó este domingo, 4 de enero, la captura del mandatario venezolano, a la que calificó como un “cobarde secuestro”, y aseguró que se produjo “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Nicolás Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses, tras ataques registrados en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Testimonios de militares heridos

La cuenta de Instagram de NoticiaMex difundió un video de 2 minutos y 22 segundos, originalmente transmitido por Telesur TV, en el que militares venezolanos heridos relatan cómo fue la incursión de las fuerzas estadounidenses y advierten que no se rendirán.

En el video, un soldado que aparece en una cama de hospital afirma que defendieron su unidad cuando un helicóptero intentó descender.

Señala que, al detectar personal en el lugar, el helicóptero se retiró.

Consultado sobre cómo se siente como militar y como venezolano, responde que se siente orgulloso por “defender la patria” y rechaza la posibilidad de que Estados Unidos gobierne Venezuela.

“Nosotros somos libres”, afirma, y añade que los militares venezolanos no permitirán que se intente gobernar el país.

Relato del sargento Ricardo Salazar

En el mismo material audiovisual, Ricardo Salazar, sargento mayor de tercera, quien resultó herido mientras defendía las instalaciones del batallón, relata que activó sus armas cuando cayó una bomba cerca de su posición.

Señala que fue lanzado por el impacto junto a otro soldado y que ambos quedaron heridos.

Salazar afirma que sufrió esquirlas en la pierna y expresa no entender por qué ocurrió el ataque.

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, dice que se mantiene firme y que quería permanecer en su posición, pero fue trasladado por estar herido.