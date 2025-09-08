El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que su partido, La Libertad Avanza (LLA), sufrió “una clara derrota” que “hay que aceptar”, y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, indica Efe.

Milei reconoció el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: “Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.

Con más del 90 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34 %, lo que significa una diferencia de trece puntos, de acuerdo con Efe.

Motivos de la derrota de Milei

De acuerdo con el portal Clarín estos son los motivos de la derrota de Milei en Buenos Aires:

En primer lugar, el plan económico de Milei logró inicialmente aplacar la inflación, pero a mediano plazo el deterioro del poder adquisitivo, el estancamiento de la actividad y las tasas elevadas afectaron a ciudadanos y empresarios, de acuerdo con Clarín.

Otro de los aspectos son los escándalos conocidos como “el choreo”, que incluyen $Libra, los audios de Spagnuolo y otros casos, resultaron inaceptables para un partido que basó su discurso en la lucha anticasta y el ataque a figuras como Cristina Kirchner.

La rosca política también jugó un papel clave. Clarín destaca que el gobierno arrancó con fuerte apoyo legislativo, pero la estrategia de Karina Milei, Menem y Pareja generó conflictos internos, pérdida de aliados y errores en la construcción de listas y alianzas en distritos importantes como la provincia de Buenos Aires y Corrientes.

Otro factor es la insensibilidad percibida en acciones y declaraciones públicas agravó el panorama. La polémica alrededor de la represión a jubilados y vulnerables, la guerra simbólica al Garrahan y tuits ofensivos contra aliados, junto con actos de cierre de campaña cuestionables, generaron rechazo social y contribuyeron a la derrota electoral.

¿Qué ocurrió con Karina Milei?

Por último, los audios de sobornos complican a Karina Milei, de acuerdo con CNN. Las acusaciones judiciales sobre presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos afectaron la percepción de transparencia del gobierno, detalla CNN.

