Una mujer de 37 años, de nacionalidad ecuatoriana, perdió la vida en un accidente ocurrido en la autopista César E. Chávez, en El Paso, Texas, mientras intentaba huir de agentes de la Patrulla Fronteriza. El hecho tuvo lugar la noche del 18 de agosto de 2025, cerca de la salida de Paisano, según confirmaron las autoridades estadounidenses.

El médico forense del condado determinó que la causa del deceso fue un traumatismo contundente y clasificó el caso como muerte accidental. La identificación de la víctima se logró días después, aunque las autoridades no han revelado su nombre públicamente.

Circunstancias del accidente de la migrante ecuatoriana en El Paso

De acuerdo con los reportes oficiales, la ecuatoriana ignoró las órdenes en español de detenerse y trató de cruzar la autopista. Un primer vehículo la impactó mientras corría, y segundos después otro automóvil la arrolló nuevamente sin detenerse. Los servicios de emergencia confirmaron que ya no tenía signos vitales al llegar al lugar.

Las imágenes de cámaras de seguridad también confirmaron que dos autos distintos estuvieron involucrados en el atropellamiento. Mientras el primer conductor permaneció en el sitio, el segundo siguió su camino.

Intento de cruce y persecución

La CBP informó que la mujer fue vista junto a un hombre saliendo de una barricada cerca del río Bravo. Ambos corrieron e intentaron superar una estructura metálica para llegar a la vía rápida, pero solo ella fue alcanzada por los vehículos. El otro migrante logró escapar hacia la maleza.

La Patrulla Fronteriza detalló que uno de sus agentes hizo llamados para que se detuviera, pero la mujer continuó con la huida y subió la cerca que conduce a la autopista.

Investigaciones en curso

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP abrió una revisión del caso y lo notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, como parte del protocolo para incidentes mortales.

En paralelo, el Departamento de Policía de El Paso asumió la investigación para esclarecer las condiciones exactas del accidente. Los reportes forenses y de los cuerpos de seguridad concluyen hasta ahora que se trató de un hecho accidental.

