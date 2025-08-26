La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 11 días en la montaña más alta de Kirguistán. Su hijo, Mikhail Nagovitsyn, sostiene que su madre está viva y, como ha trascendido en el mundo, clama porque la búsqueda se reanude.

Las condiciones meteorológicas obligaron a detener las labores de rescate de la mujer. No obstante, este 26 de agosto de 2025, el panorama mejoró y podrían retomarse las acciones de búsqueda.

El Ministerio del Interior de Kirguistán informó este martes, 26 de agosto, sobre la apertura de una investigación sobre lo sucedido con la alpinista rusa.

A la espera de las labores de rescate de la alpinista Natalia Nagovitsyna

La alpinista rusa tiene 48 años y se quebró la pierna mientras escalaba el Pico Victoria, a más de 7 000 metros de altura.

Como han difundido medios internacionales, Mikhail Nagovitsyn pide celeridad en la búsqueda para encontrar a su madre con vida. Pico Victoria es considerada como una de las cumbres más peligrosas de Asia Central.

Las complicaciones en la búsqueda de la alpinista

Como se conoció en los últimos días, la búsqueda de la mujer ya tuvo varios intentos fallidos. En ese camino, por ejemplo, un helicóptero de rescate se accidentó en las montañas.

Del mismo modo, un grupo de alpinistas tuvo que interrumpir el ascenso debido a que el líder tuvo un grave , el hijo de la alpinista pidió que se retome el rastrillaje con drones y que, en caso de dar con alguna prueba, se reanude el operativo en alta montaña.

El jefe de la operación, Dmitri Grekov, dijo este lunes, 25 de agosto de 2025: “Todos los que tuvieron problemas allí yacen allí. Desde 1955, nadie ha sido rescatado”. Del mismo modo, había mencionado que saben “dónde se encuetra Nagovitsyna, pero es imposible acceder a ella”.

