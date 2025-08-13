Al menos 26 reos de distintas cárceles de México fueron trasladados el martes 12 de agosto a Estados Unidos. Esto, debido a que tenían una orden de extradición por presuntos vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la ciudadanía.

Estados Unidos se comprometió a no pedir pena de muerte

Los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales. Además del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional”, subrayaron las autoridades en un comunicado.

La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos, entre los que se encontraban el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

El Gabinete de Seguridad anunció también que se dará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas (17:00 horas GMT) en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

29 presos fueron extraditados en febrero

México extraditó a 29 presos vinculados con narcotráfico a Estados Unidos en febrero, cuando una delegación mexicana de alto nivel se encontraba en Washington para negociar los aranceles.

“Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, agregó la nota oficial.

La mayoría de los extraditados enfrentan penas de cadena perpetua en Estados Unidos.

«Juzgaremos a estos criminales con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes del orden que dedicaron sus carreras —y, en algunos casos, dieron sus vidas— para proteger a personas inocentes del azote de los carteles violentos», dijo Bondi.

