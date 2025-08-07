El médico ecuatoriano denunciado por presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas en Argentina volvió a presentarse a una nueva instancia de evaluación este jueves, 7 de agosto de 2025.

La jornada, que tuvo lugar en el Palacio Libertad, convocó a 117 aspirantes bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que se detectaran posibles trampas en la primera prueba del 1 de julio. La información fue confirmada por el medio argentino El Intransigente.

Entre los asistentes estuvo el profesional señalado por utilizar lentes digitales con cámara, un caso que desató un escándalo de alcance nacional. Pese a haber sido denunciado penalmente, no existe una orden judicial que lo excluya del proceso, por lo que su participación fue legal.

Examen vigilado y sin margen para trampas tecnológicas

La nueva convocatoria fue habilitada mediante la Disposición 61/2025 y la Resolución Ministerial 2274/25. Esta vez, las autoridades sanitarias pusieron especial atención en quienes habían superado los 86 puntos en la primera evaluación, cuyas notas se consideraron inconsistentes con sus antecedentes académicos.

El propio Ministerio de Salud de Argentina confirmó a El Intransigente que el postulante ecuatoriano se presentó “sin lentes ni cámara”, aunque sigue siendo investigado.

¿Qué incluyó la nueva evaluación?

Durante la prueba -que duró cuatro horas- el uso de dispositivos electrónicos estuvo totalmente prohibido. Se realizaron inspecciones rigurosas en los accesos, y el abandono del aula solo se permitió por razones extremas y bajo estricta supervisión. La evaluación incluyó 100 preguntas nuevas, sin repetir ítems del primer examen, relacionadas con salud pública, del niño, de la mujer y del adulto.

De los 141 convocados, solo 117 se presentaron. Los 24 ausentes fueron eliminados del proceso de selección para las residencias médicas 2025, según informó El Intransigente. La corrección de las pruebas se realizará exclusivamente con base en la grilla de respuestas.

Investigación abierta y causas judiciales en curso

El caso que involucra al médico ecuatoriano comenzó tras la difusión en redes sociales de un video donde se lo observa grabando el examen con una cámara oculta integrada en sus anteojos. El material fue clave para identificarlo y dar paso a una denuncia penal por parte del Ministerio de Salud argentino ante la Justicia federal.

La denuncia señala que el modus operandi incluía grabación, transmisión del contenido desde el baño y retorno con las respuestas correctas. Se descubrieron además grupos pagos en Telegram y WhatsApp, con posibles complicidades. La investigación sigue su curso y busca deslindar responsabilidades entre los aspirantes y quienes hayan facilitado el presunto fraude.

