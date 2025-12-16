Una mujer que fue hallada muerta en una cámara frigorífica dentro de una tienda de Miami fue identificada como una médica nicaragüense, en un hecho que, de acuerdo con las autoridades, no parece tratarse de un crimen sino de un accidente.

La médica nicaragüense es Helen Garay

La víctima fue identificada como Helen Garay, de 32 años, anestesióloga y madre de dos hijos. Garay se encontraba de visita en Miami para ver a familiares cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información disponible, la mujer ingresó a la cámara frigorífica y las circunstancias exactas de lo sucedido continúan bajo investigación, según reportó EFE.

El hallazgo se produjo el domingo, 14 de diciembre de 2025, en una cámara de congelación industrial de una tienda Dollar Tree ubicada en el barrio de Little Havana.

Policía de Miami indicó que no se encontraron signos de violencia en la médica nicaragüense

La Policía de Miami señaló que en el lugar no se encontraron signos de violencia ni indicios de delito, por lo que el caso fue clasificado inicialmente como una muerte “no clasificada”, a la espera del informe oficial de la Oficina del Médico Forense del condado de Miami-Dade, de acuerdo con EFE.

Garay era originaria de El Viejo, en el departamento de Chinandega, al noroeste de Nicaragua, donde ejercía como anestesióloga. La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción tanto en la comunidad nicaragüense en Estados Unidos como en su país natal, donde familiares y colegas han expresado mensajes de condolencia en redes sociales.

Tras el fallecimiento, familiares y allegados crearon una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para la repatriación del cuerpo a Nicaragua. Hasta este martes, la colecta había superado los 11 000 dólares de una meta establecida en 20 000 dólares, según la página de la campaña.

“La familia actualmente está recaudando fondos para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios en Nicaragua”, señala el texto de la iniciativa solidaria, que también busca apoyar a los dos hijos de la médica en medio de este difícil momento.

Con información de EFE

