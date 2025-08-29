La Flotilla Sumud es una iniciativa internacional que zarpará el 31 de agosto de 2025 con barcos desde Barcelona, Túnez, Italia y otros puertos del Mediterráneo con personalidades públicas como Mark Ruffalo. El proyecto busca romper el bloqueo israelí y llevar un mensaje de resistencia y solidaridad al pueblo palestino.

Qué es la Flotilla Sumud y cómo funcionará para ir a Gaza

La Global Sumud Flotilla reunirá “docenas de barcos”, la participación de 44 países y miles de voluntarios. Su portavoz, Saïf Abukeshek, explicó que más de 35 000 personas solicitaron sumarse a la misión, que tendrá como centro principal a Barcelona.

Abukeshek recalcó que los puertos deben defender los derechos humanos y no relacionarse con tránsito de armas. La organización señaló que la iniciativa busca consolidar un movimiento global de solidaridad con Gaza y con otros pueblos oprimidos.

Famosos internacionales respaldan la travesía

Entre las personalidades que participan están Ada Colau, Greta Thunberg, Mark Ruffalo, Susan Sarandon y el brasileño Tiago Ávila. La flotilla contará también con marinos, sanitarios, juristas y activistas de diferentes países.

Además, artistas españoles como Luis Tosar, Fernando León de Aranoa y Carlos Bardem difundieron un video de apoyo a la misión solidaria.

Periodistas piden justicia y un embargo de armas

En Barcelona, comunicadores denunciaron el asesinato de 245 periodistas palestinos y pidieron recordar sus nombres en portadas y páginas principales. Solicitaron procesar a los responsables, frenar el “genocidio” y permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

El grupo también exigió al Gobierno español y a la Unión Europea imponer un embargo total de armas a Israel.

El conflicto en Gaza deja miles de víctimas

El Ministerio de Sanidad gazatí reporta cerca de 63 000 palestinos muertos y 158 000 heridos desde octubre de 2023, tras la ofensiva de Hamás en Israel, que dejó 1 200 fallecidos y 250 secuestrados. Sudáfrica denunció a Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

La Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), avalada por la ONU, declaró hambruna en el norte de Gaza debido al bloqueo de alimentos.

Con información de EFE