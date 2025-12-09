La opositora venezolana María Corina Machado “está intentando llegar a Oslo” para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó este martes, 9 de diciembre de 2025, su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Familia de María Corina Machado espera su llegada a Oslo

La hermana indicó que ya se encuentra en la capital noruega y que la familia espera la llegada de Machado. También afirmó que mantienen la fe de que llegará muy pronto.

Clara Machado señaló que el deseo de la dirigente es “estar acá y recoger el premio”. Añadió que no tiene más información sobre su paradero.

La hermana dijo que desconoce si Machado ya salió de Venezuela. Afirmó que solo saben que ella está haciendo todo lo posible por llegar, de acuerdo con EFE.

María Corina Machado tenía previsto ofrecer una rueda de prensa este martes, 9 de diciembre de 2025, en el Instituto Nobel de Oslo. La comparecencia estaba fijada para las 13:00.

La institución informó que la cita fue aplazada. También señaló que anunciará un nuevo horario con dos horas de antelación.

María Corina Machado afirmó que viajaría a Oslo

El Instituto Nobel comunicó el sábado a EFE que la propia Machado afirmó en una llamada que viajaría a Oslo. Hasta el momento no se ha confirmado su salida del país.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa. Ella asistirá a la ceremonia acompañada por sus dos hermanos.

La familia aseguró que mantienen la convicción de que Machado llegará. También afirmaron que esperan verla recibir el galardón.

Clara Machado fue consultada sobre una posible operación internacional para facilitar la salida de su hermana. Respondió que no tienen detalles y que solo saben que el proceso “está ocurriendo”.

Con información de EFE