La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió a los países democráticos que actúen para frenar los ingresos que, según ella, sostienen la estructura represiva del gobierno de Nicolás Maduro. La dirigente habló en Oslo, donde enfatizó que el apoyo económico al oficialismo alimenta mecanismos que afectan a millones de venezolanos.

Más noticias

Durante su conferencia, Machado afirmó que el mandatario venezolano se respalda en regímenes totalitarios y en sistemas criminales para sostenerse en el poder. Por eso insistió en que la comunidad internacional debe impedir que esos recursos sigan llegando. Señaló que las democracias del mundo pueden respaldar a la ciudadanía venezolana si frenan esos flujos financieros.

Críticas al apoyo externo al chavismo

Machado sostuvo que el régimen de Maduro opera con el apoyo de gobiernos autoritarios y estructuras ilícitas. Recalcó que estos vínculos fortalecen la represión interna y dificultan la situación de millones de personas. En su llamado, pidió que las democracias coordinen acciones para bloquear los recursos que, a su criterio, permiten que estas redes se mantengan activas.

La opositora habló un día después de la ceremonia del Comité Noruego del Nobel. Ella no llegó a tiempo a la gala, pero destacó que su presencia en Oslo demuestra la fuerza de la voluntad colectiva. Aseguró que “la valentía y el amor” la llevaron hasta ese escenario y que intentará regresar a Venezuela en cuanto sea posible, aunque aún no define la fecha.

Relación con Estados Unidos y transición política

La dirigente también abordó la cooperación de su movimiento con Washington. Explicó que su equipo trabaja con el gobierno estadounidense para detallar su propuesta de transición política. Sin embargo, aclaró que no participa en las operaciones que la administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe. Remarcó que cada país decide cómo actuar cuando percibe riesgos a su seguridad nacional.

Machado confirmó además que recibió apoyo de Estados Unidos para salir de Venezuela. No ofreció más información sobre las circunstancias de ese respaldo, pero señaló que su intención es continuar impulsando una ruta que permita un cambio político en su país.

“Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí”, dijo Machado, ante las preguntas de periodistas en la capital noruega.

La venezolana no desveló más detalles de cómo fue su salida; sin embargo, agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que pudiera estar en Oslo.

Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Enlace externo: María Corina Machado

Te recomendamos