La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que su coalición política debe asumir la conducción de Venezuela después de la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. En ese nuevo escenario, sostuvo que la oposición se encuentra preparada para responder a las expectativas de la población y encabezar una transición política.

En una entrevista concedida al canal estadounidense CBS, Machado señaló que el país ya tomó una decisión sobre su futuro político. Recalcó que el momento exige claridad y liderazgo, y subrayó que su alianza opositora cuenta con el respaldo ciudadano expresado en las urnas.

La posición de Machado tras la caída de Maduro

Machado aseguró que su movimiento está listo para servir al pueblo venezolano y asumir las responsabilidades que se abren tras la salida de Maduro del poder. “Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo”, afirmó durante la entrevista, al referirse a los interrogantes que enfrenta el país en esta nueva etapa.

La exlegisladora recordó que ganó las primarias de la oposición para competir en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el gobierno de Maduro le impidió postularse. Ante esa situación, el diplomático retirado Edmundo González asumió la candidatura presidencial en su lugar.

Tras los comicios, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de la elección. Ese respaldo internacional se produjo después de que el Ejecutivo de Maduro enfrentara acusaciones de manipular el recuento de votos. Para Machado, esos hechos refuerzan la legitimidad de la oposición para liderar el país.

Durante la conversación con CBS, la dirigente insistió en que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido” quién debe gobernar ahora que Maduro dejó el poder. Cuando el entrevistador le preguntó si eso implicaba que ella debería convertirse en la próxima líder del país, respondió de forma directa: “Absolutamente sí”, y precisó que su coalición reconoce a González como presidente electo.

Incertidumbre política y críticas al gobierno interino

Pese a esas afirmaciones, aún no existe claridad sobre si Machado o González podrán regresar a Venezuela para participar de manera directa en la conducción del país. El escenario político permanece abierto y marcado por la incertidumbre institucional.

En la actualidad, Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada personalmente por Maduro, ejerce como presidenta interina de Venezuela. Machado cuestionó con dureza ese liderazgo. En declaraciones a CBS News, afirmó que Rodríguez “no es nada moderada” y que “nadie confía en ella”.

La dirigente opositora sostuvo que la actual mandataria interina desempeñó un papel clave dentro del régimen de Maduro, lo que, a su juicio, impide que genere confianza en un proceso de transición. Para Machado, el futuro político de Venezuela debe construirse sobre la base de la voluntad popular ya expresada y con una conducción que represente ese mandato ciudadano.

Con información de EFE

