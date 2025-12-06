El Instituto Nobel noruego confirmó que la opositora venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, que se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre en Oslo.

Machado, galardonada por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela, aseguró a los organizadores que estará presente, pese a las amenazas en su contra y a su actual condición de clandestinidad.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, informó a la agencia EFE Erik Aasheim, responsable de comunicación del Instituto Nobel. Sin embargo, precisó que, por razones de seguridad, no se divulgarán detalles sobre su itinerario ni sobre la fecha de su llegada a Noruega.

Apoyo internacional

El reconocimiento a Machado ha generado respaldo internacional. Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, confirmaron su viaje a Oslo para acompañarla durante la ceremonia.

También se prevé la asistencia del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien se enfrentó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

El Comité Nobel noruego destacó, al anunciar el premio el pasado 10 de octubre, que la opositora fue reconocida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Un viaje de alto riesgo

Aunque el Comité ya había adelantado en noviembre que Machado tenía previsto viajar a Oslo, el presidente del organismo, Jørgen Watne Frydnes, advirtió que se trata de un desplazamiento peligroso.

En declaraciones al canal público NRK, Frydnes expresó que “el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio” y manifestó su esperanza de que pueda viajar con garantías de seguridad y regresar sana y salva a su país.

Machado, de 57 años, permanece oculta desde mediados de 2024, cuando las autoridades intensificaron la persecución contra líderes de la oposición tras los comicios presidenciales.

En octubre, la dirigente declaró al diario noruego Dagens Næringsliv que no podía abandonar el lugar donde se esconde porque existen “amenazas directas” contra su vida.

Símbolo de resistencia democrática

El reconocimiento a Machado llega en un momento crítico para Venezuela, donde la represión política y la crisis institucional continúan.

La opositora ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro y una de las principales impulsoras de la plataforma unitaria que ha denunciado violaciones de derechos humanos y manipulación electoral.

Según la agencia EFE, el Instituto Nobel mantiene coordinación con organismos internacionales y autoridades noruegas para garantizar la seguridad de Machado durante su estancia en Oslo.

La presencia de varios mandatarios latinoamericanos en el acto se interpreta como una señal de respaldo regional a la causa democrática venezolana.

El Premio Nobel de la Paz 2025 refuerza el liderazgo de María Corina Machado en el escenario internacional y reaviva la discusión sobre la situación política de Venezuela.

Con información de EFE

