María Corina Machado asegura que volverá a Venezuela con el Nobel de la Paz

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

María Corina Machado afirmó en Oslo que una generación completa de jóvenes venezolanos creció sin conocer la democracia ni la libertad, pero aseguró que estos ciudadanos están dispuestos a “dar la vida” para liberar al país. La líder opositora ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa, realizada horas después de su llegada a la capital noruega.

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La reciente Premio Nobel de la Paz reconoció que arribó “un poquito tarde” a Oslo. Agradeció a su hija, Ana Corina Sosa, por recibir el galardón en su nombre y destacó que sus palabras reflejaron de manera precisa la realidad que viven quienes no han conocido un país democrático. Según Machado, su hija expresó mejor que nadie el motivo del reconocimiento.

Confianza en una nueva generación venezolana

Machado sostuvo que Venezuela cuenta con “la mejor generación” de su historia. Enfatizó que estos jóvenes están listos para completar la labor de liberar al país y, luego, construir instituciones democráticas sólidas y éticas. Dijo que esta tarea marcará a las próximas generaciones y remarcó la magnitud de la responsabilidad que asumen.

La dirigente recordó que llegó a Oslo tras permanecer más de un año en la clandestinidad. Afirmó que regresará “pronto” a Venezuela e insistió en que lo harán también los ciudadanos exiliados. Reiteró que su obligación era viajar para recibir el premio y llevarlo de vuelta a los venezolanos. “Sé que muy pronto ustedes también estarán de vuelta”, aseguró.

Regreso sin fecha definida

Machado explicó que su retorno ocurrirá “lo antes posible”, aunque no precisó una fecha. Planea dedicar algunas horas a reencontrarse con familiares y amigos, además de realizar visitas médicas pendientes tras 15 meses en la clandestinidad. También adelantó que sostendrá reuniones que considera necesarias antes de volver al país.

La líder opositora señaló que su equipo ha realizado un esfuerzo extraordinario durante meses de persecución. Afirmó que trabajan en nuevas formas de organización social pese a la “brutal represión” que enfrenta el país. Añadió que el Premio Nobel de la Paz les dio una “inyección de energía” y motivó a más ciudadanos a involucrarse en sus esfuerzos.

Enlace externo: María Corina Machado

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