La nueva marcha del movimiento Generación Z convocada para este jueves, 20 de noviembre de 2025, coincidirá con el tradicional desfile militar, informó EFE.

Preocupación en México por posibles disturbios

Existe preocupación en México por posibles disturbios después de que la protesta del pasado sábado, 15 de noviembre de 2025, acabara con cerca de una veintena de policías y 100 civiles heridos.

La convocatoria del movimiento Generación Z para este 20 de noviembre despierta la atención oficial del Gobierno mexicano, según informó EFE.

La Sedena modificó la ruta tradicional del acto cívico por el anuncio de la marcha juvenil. La decisión busca reducir riesgos ante la tensión que dejó el enfrentamiento del sábado, 15 de noviembre de 2025, que dejó policías y civiles heridos, según datos de EFE.

¿Cuál es el objetivo de la marcha en México?

El objetivo principal en México es expresar sus inconformidades sobre seguridad, condiciones de vida, vivienda y trabajo, de acuerdo con el portal El Financiero.

El grupo convocante afirma que no tiene vínculos partidistas y exige mayor representación popular y medidas contra la corrupción en México. También demanda fortalecer la seguridad local con vigilancia ciudadana ante la violencia del crimen organizado que afecta a los ciudadanos.

Claudia Sheinbaum llamó a evitar provocaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a evitar provocaciones y defendió el derecho a la manifestación. La mandataria acusó a los organizadores de recibir apoyo externo y señaló que el movimiento tiene bajo respaldo juvenil.

La formación Somos México pidió prudencia ante la nueva protesta convocada. El grupo instó a evitar que el Ejército quede involucrado en las movilizaciones sociales.

