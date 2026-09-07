Con el nuevo mapamundi, ¿qué tan grande quedó África y qué tan pequeña era?

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este 4 de septiembre de 2026 una resolución para adoptar un nuevo mapa mundi que refleja la escala real de los países.

La medida beneficia al continente africano y corrige un sesgo histórico de más de 450 años, según informó CNN.

Para ampliar la información sobre este acuerdo global y su impacto regional, puedes revisar la cobertura especial de EL COMERCIO sobre la resolución de las Naciones Unidas y la nueva proyección cartográfica.

¿Por qué la ONU cambió el mapa mundi tradicional?

La decisión busca corregir las distorsiones de la proyección de Mercator, creada en 1569.

Ese modelo estiraba las masas continentales cercanas a los polos y reducía el tamaño visual de las regiones ecuatoriales.

Con la antigua representación, Groenlandia parecía del mismo tamaño que África.

En la realidad geográfica, el territorio africano es 14 veces más grande que la isla.

¿Qué es la proyección Equal Earth aprobada por la ONU?

Es un modelo cartográfico de áreas equivalentes presentado en 2018 que muestra la superficie exacta de cada región.

En esta versión, Europa disminuye su escala, mientras África y Brasil incrementan su volumen visual.

La resolución ‘Corregir el mapa’, impulsada por la Unión Africana y Togo, recibió 164 votos a favor.

Solo Estados Unidos votó en contra, según detalló CNN.

Si te interesa comprender a fondo las diferencias de tamaño y el impacto de esta representación, te recomendamos consultar nuestro análisis detallado sobre el verdadero tamaño territorial en la cartografía global.

¿Qué tan grande es África en la nueva representación cartográfica?

El continente africano abarca una extensión donde caben Estados Unidos, China, India, Japón, México y la mayor parte de Europa juntos.

El cambio elimina la minimización simbólica del Sur Global en los mapas escolares y digitales.

Naciones como Francia anunciaron la sustitución inmediata de Mercator.

El proyecto solicita a las plataformas tecnológicas la adopción de este formato proporcional.

La implementación progresiva de la proyección Equal Earth en escuelas y organismos internacionales busca garantizar una representación geográfica más equitativa a escala global.

Mapa mundial de la ONU; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué proyección cartográfica recomienda usar la ONU ahora? La resolución promueve proyecciones de área equivalente como Equal Earth, que mantienen las proporciones reales de superficie entre continentes. No impone un único mapa, pero desincentiva el uso exclusivo de Mercator en materiales educativos e institucionales. ❓ ¿Cuándo empezarán a verse los nuevos mapas en escuelas y medios? No hay una fecha única: cada país, editorial y plataforma decide su calendario de actualización. Se espera que atlas, libros de texto y sitios web institucionales comiencen a adoptarlos gradualmente a partir de 2027.

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