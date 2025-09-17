La concentración, organizada por la coalición ‘Stop Trump’, inició en Portland Place y se desplazó por Oxford Street, Picadilly Circus y Trafalgar Square, hasta llegar a la plaza del Parlamento, donde se leyó un manifiesto, este miércoles, 17 de septiembre de 2025.

Los asistentes portaron pancartas, disfraces y globos, la mayoría con banderas de Palestina, y expresaron su rechazo a la presencia de Trump y los honores otorgados en Windsor.

Rose Issa, jubilada londinense, dijo a EFE que participa en todas las manifestaciones de los últimos dos años para protestar “contra un presidente que es un criminal y al que no se debería invitar a ningún sitio”. Otros asistentes coincidieron en criticar la presencia de Trump y del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien señalaron como aliado del mandatario estadounidense.

Durante la marcha se vivieron momentos de tensión cuando un hombre se sentó frente a la cabecera con un cartel que acusaba a los manifestantes de la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

Manifestantes disfrazados de Donald Trump en Londres

Custodiado por la policía, el sujeto fue abucheado, aunque no se registraron disturbios graves. Manifestantes disfrazados de Trump y grupos como judíos antisionistas participaron activamente, mostrando su desaprobación de manera pacífica pero contundente.

Jim O’Donnell, ingeniero de software británico, declaró que el Reino Unido recibe “a un racista y a un violador convicto” y pidió al Gobierno que “desarrolle algún tipo de columna vertebral moral y diga no a este hombre”.

La protesta evidenció la amplia gama de motivos de los asistentes, desde cuestiones políticas hasta críticas éticas y humanitarias, en un contexto de gran atención mediática y diplomática.

Trump fue recibido en el castillo de Windsor por el rey Carlos III y la reina consorte Camila, luego de llegar al Reino Unido la noche del martes. Su visita de Estado continuará hasta este jueves, mientras miles de ciudadanos mantienen su descontento en el centro de Londres.

