El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió en la Casa Blanca a más de una docena de los principales magnates de la Inteligencia Artificial en una cena que debía celebrarse en el renovado jardín presidencial, pero que finalmente se trasladó a un salón interior por la lluvia que sorprendió a Washington.

La ausencia de Elon Musk, invitado a la cita, se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada.

El mandatario abrió la velada con un saludo directo a los ejecutivos tecnológicos. “Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien”, dijo Trump mientras compartía mesa junto a la primera dama, Melania Trump.

A su lado se ubicó Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien fue el primero en intervenir para destacar que todas las empresas presentes estaban realizando inversiones significativas en centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación.

En la lista de asistentes también figuraron Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Tim Cook, consejero delegado de Apple, además de una docena de ejecutivos de compañías líderes de la industria tecnológica.

Elon Musk fue el gran ausente

La ausencia de Elon Musk fue explicada por el propio empresario a través de su cuenta en X, donde indicó que no podría asistir y que enviaría a un representante en su lugar. Según EFE, el magnate sudafricano era considerado uno de los invitados más esperados, debido a su cercanía pasada con Trump y su papel protagónico en el debate global sobre la inteligencia artificial.

Durante el encuentro, varios de los asistentes intercambiaron elogios con el mandatario. Gates agradeció el “increíble liderazgo” de Trump y subrayó la importancia de dialogar con figuras que “están cambiando el mundo dentro de su ámbito”.

Melania Trump lideró la reunión

La cena estuvo marcada también por el contexto de un evento previo encabezado por Melania Trump, quien lideró la primera reunión de la comisión de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca.

En ese espacio, la primera dama aseguró que “los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”, lo que reforzó el mensaje de que la Administración busca posicionar el tema en el centro del debate político y económico.

Según reportó EFE, la velada debía realizarse inicialmente en el Rose Garden, un espacio remodelado por Trump con césped pavimentado, mesas y sombrillas inspiradas en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Sin embargo, la lluvia obligó a trasladar la cita a un comedor privado, sin alterar la dinámica del encuentro que buscó acercar al mandatario con los gigantes tecnológicos en medio del auge de la inteligencia artificial y su impacto en la economía global.

