El presidente Nicolás Maduro recibió en Caracas al enviado especial del mandatario chino, Qiu Xiaqi, como parte de una agenda diplomática enfocada en fortalecer la cooperación Venezuela China.

La reunión, realizada en el Palacio de Miraflores, refuerza la alianza estratégica bilateral y consolida acuerdos de cooperación internacional en sectores clave como energía, infraestructura y finanzas.

Este acercamiento político ocurre mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe, una acción que el Gobierno venezolano considera una amenaza directa a su soberanía.

La relación entre China y Venezuela se proyecta así como un eje central de la política exterior de Caracas frente a la presión internacional.

Más noticias

Respaldo institucional al diálogo en Venezuela

Durante el encuentro, Maduro estuvo acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el canciller Yván Gil, lo que subraya el alto nivel político del diálogo bilateral.

Por la delegación asiática también participó el embajador chino en Venezuela, Lan Hu, consolidando la diplomacia China América Latina como un frente activo.

La información fue difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión, que destacó que ambos países mantienen más de 600 acuerdos vigentes.

Estos convenios representan uno de los marcos de cooperación más amplios de la región y apuntan a una relación estratégica de largo plazo.

China rechaza sanciones y despliegue militar estadounidense

El Gobierno de China ha reiterado su rechazo al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe, cercano a aguas venezolanas.

Beijing ha calificado estas acciones como violaciones al derecho internacional, especialmente tras la incautación de petroleros que transportaban crudo venezolano, un hecho que impacta directamente en el comercio energético global.

Desde la Cancillería china se ha insistido en que las sanciones unilaterales carecen de aval del Consejo de Seguridad de la ONU. La postura oficial respalda el derecho de Venezuela a establecer alianzas estratégicas y cooperación económica independiente, reforzando su legitimidad internacional.

Maduro defiende soberanía y sistema defensivo

El mandatario venezolano aseguró que el sistema defensivo nacional garantiza la integridad territorial del país. Sin confirmar ni desmentir el ataque, Maduro sostuvo que Venezuela está preparada para defender su soberanía frente a cualquier amenaza externa, reforzando el discurso de seguridad nacional y autodeterminación.

Elaborado con información de EFE

Te recomendamos: