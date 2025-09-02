El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el lunes 1 de septiembre de 2025 que 8,2 millones de personas ya se alistaron para defender a Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos. Washington desplegó buques en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

En una rueda de prensa internacional, Maduro explicó que el proceso de alistamiento será “continuo” y “permanente”. Añadió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otras autoridades del Gobierno anunciarán los puntos de inscripción para quienes deseen sumarse.

Alistamiento y preparación

El mandatario aseguró que existe gran interés en inscribirse. Recordó que las jornadas de registro del 23 y 24 de agosto, y las que continuaron el viernes y sábado, no resultaron suficientes ante lo que calificó como un “consenso nacional” para defender la patria. Por eso anunció que este martes convocará a un proceso de “preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios”.

Maduro informó que decidió crear la “Unidad comunal miliciana de combate”. Explicó que esta estructura englobará 15 751 “bases populares de defensa integral”. Según el Presidente, esta reorganización permitirá movilizar de manera dinámica a los 8,2 millones de personas ya registradas. “Esto nos dará una capacidad de movilización para garantizar la paz que el país jamás había tenido”, aseguró.

Respuesta frente a EE.UU.

Al ser consultado sobre qué medidas aplicaría si Estados Unidos cruzara a territorio venezolano, Maduro respondió que declararía al país “en armas”. Señaló que, ante una agresión, Venezuela entraría “inmediatamente al período de lucha armada”, en defensa del territorio, la historia y el pueblo. Recalcó que la República sería declarada “constitucionalmente en armas” para garantizar la paz y la soberanía en cualquier circunstancia.

El jefe de Estado afirmó que, de ser necesario, el pueblo retomaría la “lucha armada de una república entera”. Subrayó que la población demostraría un “estirpe guerrero” para defender la soberanía.

Maduro también denunció que Estados Unidos desplegó ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apuntan hacia Venezuela. Calificó este hecho como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”. Comparó la situación con la crisis de 1962 en Cuba, cuando la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en la isla y desató una confrontación con Washington que llevó a ambas potencias al borde del conflicto atómico.

