El crecimiento económico en Venezuela, según el Nicolás Maduro, se consolida como uno de los principales indicadores macroeconómicos positivos en América Latina.

Maduro aseguró que Venezuela lidera por segundo año consecutivo el crecimiento económico regional, alcanzando una cifra cercana al 9%.

Declaraciones de Nicolás Maduro

Durante una entrevista especial transmitida por el canal estatal VTV, Maduro sostuvo que Venezuela acumula 20 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB

Según él, es un resultado que, en su visión, posiciona a la nación como líder del desempeño económico en América Latina y el Caribe.

La conversación fue realizada con el intelectual Ignacio Ramonet, en un espacio enfocado en análisis económico regional y geopolítica internacional.

Comercio interno en Venezuela

Maduro destacó que el crecimiento del comercio en Venezuela alcanzó un 34%.

Aseguró que ese indicador evidencia la dinamización del mercado interno y fortalecimiento del consumo nacional.

Reiteró la necesidad de diversificar la economía venezolana, una estrategia clave para reducir la dependencia estructural del petróleo.

Petróleo, sanciones y tensiones internacionales

El sector petrolero venezolano continúa siendo un factor determinante dentro del escenario económico nacional, especialmente tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el bloqueo de buques petroleros sancionados.

Estas medidas, en medio de las tensiones con Estados Unidos, representan —según Maduro— una oportunidad para avanzar hacia un modelo económico más diversificado y resiliente, capaz de sostener el crecimiento económico de Venezuela a largo plazo.

Elaborado con información de EFE

