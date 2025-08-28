La madre de Robin Westman, autor del ataque en la escuela católica de Minneapolis, trabajó en el mismo centro donde ocurrió el tiroteo del miércoles 27 de agosto de 2025. El ataque dejó dos niños muertos y 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

Mary Grace Westman ejerció como secretaria parroquial en la escuela Annunciation durante cinco años y se jubiló en 2021, según la página web de la institución.

Trayectoria de la familia Westman

La iglesia destacó en su momento la labor de Mary Grace. En una publicación de Facebook, escribió que ella brindó hospitalidad, amistad y compasión a todos los que visitaron Annunciation durante esos años. También felicitó su retiro con un mensaje de agradecimiento. Aunque la publicación ya no está disponible, el diario New York Post la recuperó en sus archivos.

El hermano de Mary Grace, Bob Heleringer, también tiene un perfil público. Fue representante republicano en la Asamblea General de Kentucky. Dirigió el distrito 33 del estado desde 1979 hasta 2002.

Detalles del ataque en Minneapolis

Robin Westman, de 23 años, abrió fuego en la iglesia de la escuela Annunciation, que atiende a niños de entre 5 y 14 años. El ataque se registró en el sur de Minneapolis y causó la muerte de dos menores, de 8 y 10 años.

El joven hirió además a 17 personas. Entre ellas, una permanece en estado crítico. Tras la agresión, Westman se quitó la vida, según reportó la Policía local.

Las autoridades aún investigan los motivos del ataque. El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que Westman utilizó tres armas: un rifle, un revólver y una escopeta. Todas habían sido adquiridas de forma legal.

Con información de EFE

