La organización New 7 Wonders advirtió sobre la posibilidad de retirar el título concedido en 2007 a Machu Picchu. Ocurriría si persisten problemas como la presión del turismo sin gestión sostenible, el aumento de precios, las irregularidades en la venta de entradas y el riesgo al patrimonio histórico.

Más noticias

El Ministerio de Cultura de Perú señaló en un comunicado que la Unesco, a través del Comité del Patrimonio Mundial, es la entidad encargada de promover la identificación, protección y preservación de los sitios culturales con valor universal excepcional.

En ese sentido, recordó que en la última reunión celebrada en París en julio pasado, el organismo internacional destacó avances en la gestión de visitantes, así como la implementación de herramientas de monitoreo y conservación en el santuario histórico.

New 7 Wonders enfatizó que autoridades nacionales, locales y del Congreso ya recibieron propuestas para implementar un plan estratégico de transformación del sitio, según EFE.

Gobierno peruano reitera que conservación del santuario no está comprometida

El Gobierno peruano, sin embargo, reiteró que la conservación del santuario no está comprometida y precisó que Machu Picchu no figura en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco.

Además, recordó la celebración de la Primera Escuela Internacional de Campo en agosto, donde especialistas de distintos países plantearon soluciones para un turismo responsable y sostenible.

Mientras tanto, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, informó en el Congreso que más de 1,4 millones de entradas ya se vendieron en lo que va del año, con una proyección de superar los 1,5 millones de visitantes en 2025, lo que marcaría un nuevo récord histórico.

No obstante, episodios recientes como el sabotaje a un tren que debía trasladar autobuses para el transporte turístico derivaron en protestas y suspensión de viajes hacia la ciudadela.

Conflictos sociales pueden afectar la imagen de Perú

Estos conflictos sociales, sumados a la descoordinación institucional y quejas de visitantes, podrían seguir afectando la imagen del Perú y comprometer el prestigio internacional de Machu Picchu, advirtió New 7 Wonders en su comunicado recogido por Efe.

Enlace externo: Machu Picchu

Con información de Efe