Dolor, tristeza e indignación reflejan los familiares y vecinos de San Juan de Unare, en el estado Sucre, por la muerte de las 11 personas que iban en la lancha presuntamente con droga que atacó el gobierno de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela.

La historia de San Juan de Unare es recogida por el medio digital venezolano El Pitazo y contrasta con la versión del gobierno de Nicolás Maduro de que el ataque fue hecho con Inteligencia Artificial.

Más noticias

San Juan de Unare, el pueblo de donde salió el barco que Estados Unidos atacó por supuestamente llevar droga

“San Juan de Unare de luto, que descansen en paz esos padres de familia que entran a ese mundo por necesidad, para que su familia viva un poco mejor”. Este es uno de los mensajes que replican usuarios en redes sociales, principalmente en TikTok.

Los familiares y amigos niegan que el ataque se trate de un video elaborado con Inteligencia Artificial como lo aseguró la administración de Nicolás Maduro y le dieron rostro a los fallecidos con fotografías que difunden.

Fuentes de El Pitazo aseguraron que la lancha partió la noche del domingo 31 de agosto de 2025 y fue destruida el lunes en el Mar Caribe. Iba con destino a Trinidad y Tobago, y a bordo viajaban 11 hombres, 8 de ellos habitantes de Unare y 3 de pueblos vecinos.

“Cómo te nos fuiste mi hermano”; “detrás de un ‘esa fue la voluntad de Dios’ hay un montón de lágrimas y un montón de no entiendo por qué a ti mi precioso”, “aquí vas a hacer demasiada falta, me dejaste con el corazón en mil pedazos”, son los mensajes con fotografías y videos que los familiares de los fallecidos publican en TikTok.

Captura de pantalla del video que Estados Unidos difundió sobre el ataque en el Caribe al barco venezolano, que supuestamente llevaba droga.

Estados Unidos informó del ataque al barco con droga en el Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes 2 de septiembre de 2025 en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe. En esa área, EE.UU. ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de «frenar el flujo de drogas», según Washington.

El gobierno de EE. UU. aseguró que la lancha procedía de Venezuela y se confirmó que partió de San Juan de Unare, una población pesquera del estado Sucre.

«San Juan de Unare es una zona que ha estado tomada por el narcotráfico, identificada desde hace varios años por las autoridades estadounidenses», dijo Ronna Rísquez, periodista, investigadora y autora del libro El Tren de Aragua: La megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, en conversación con el director de El Pitazo, César Batiz.

«Se trataba de un flipper, una lancha rápida de unos 12 metros de largo por 2,5 de ancho, con 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno», explicó Batiz sobre los detalles de la embarcación destruida por Estados Unidos, de acuerdo con lo que le especificaron sus fuentes.

Antes del ataque al barco por parte de Estados Unidos

Según fuentes de El Pitazo, antes de que fuera destruida por militares estadounidenses esa embarcación, salieron otras dos lanchas con droga que pasaron por la misma ruta sin ser interceptadas.

El gobierno de Trump aseguró que mantendrán sus operativos en el Caribe en contra de los cárteles del narcotráfico, mientras surgen las críticas de otros gobiernos, como Colombia, que rechazan el asesinato de los presuntos narcotraficantes en lugar de detenerlos.

Información externa: Dónde y cómo es San Juan de Unare, en Venezuela



Toda la información es del medio digital El Pitazo